«Главное, психологически не сломаться». Что Гришин пожелал белорусским олимпийцам перед Играми

Новости Беларуси. Человеку большого спорта в повседневной жизни часто недостает адреналина, ведь на горизонте всегда маячат еще непокоренные вершины, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. И они зовут, зовут...
В нашей программе Алексей Гришин, олимпийский чемпион и бронзовый призер по фристайлу, обратился к белорусским олимпийцам с пожеланиями и советами.
Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:
Я испытываю такое ощущение, как бы представляю себя там тоже чуть-чуть. Конечно, атмосферу в Олимпийской деревне, когда все спортсмены заезжают, встречаются – конечно, я ощущаю это тоже.
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Хотели бы там оказаться?
Алексей Гришин:
Хотел бы. Не знаю, хотел бы я там выступать, прыгать. Но, как зритель, хотел бы.
С точки зрения профессионала Кушниру под силу повторить свой успех?
Алексей Гришин:
Я уверен, что под силу, главное, психологически не сломаться.
Я буду смотреть все выступления наших спортсменов, все шесть видов. Мне очень интересно, каков будет результат, как будут проходить соревнования, какие будут интриги в этих соревнованиях.
Всем спортсменам, участникам хочу пожелать, в первую очередь, психологической стабильности, выдержать эти соревнования, чтобы, естественно, удача не покидала. Ну и без травм, чтобы всё было хорошо! И вернуться сюда, в нашу страну, на Родину с победами.