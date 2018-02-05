«Главное, психологически не сломаться». Что Гришин пожелал белорусским олимпийцам перед Играми

Новости Беларуси. Человеку большого спорта в повседневной жизни часто недостает адреналина, ведь на горизонте всегда маячат еще непокоренные вершины, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. И они зовут, зовут... В нашей программе Алексей Гришин, олимпийский чемпион и бронзовый призер по фристайлу, обратился к белорусским олимпийцам с пожеланиями и советами.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:

Я испытываю такое ощущение, как бы представляю себя там тоже чуть-чуть. Конечно, атмосферу в Олимпийской деревне, когда все спортсмены заезжают, встречаются – конечно, я ощущаю это тоже. «Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018 Хотели бы там оказаться? Алексей Гришин:

Хотел бы. Не знаю, хотел бы я там выступать, прыгать. Но, как зритель, хотел бы. С точки зрения профессионала Кушниру под силу повторить свой успех?