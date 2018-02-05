Чем занимается чемпионка мира по биатлону Парамыгина после завершения спортивной карьеры?

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» отвечает заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира Светлана Парамыгина.

По окончании спортивной карьеры вы начали заниматься спортивной журналистикой: работали в печатном издании, а также комментатором на телевидении. Это было продолжение жизни в спорте (правда, в другом амплуа) или творческий порыв?