Парамыгина о Дарье Домрачевой: Ей нужен тренер-опора, чтобы он был ей подспорьем

С женским биатлоном в Беларуси всё достаточно стабильно. А вот мужской биатлон не показывает таких выдающихся результатов. Как вы думаете, почему?

Светлана Парамыгина, трехкратная чемпионка мира по биатлону:

Я скажу, не касаясь конкретно мужского биатлона, возможно, несколько общими словами, но они как раз отражают суть вещей. Талант тренера должен совпасть с талантом спортсмена. Это очень важно на любом этапе развития спортсмена, карьеры спортсмена.

Возьмем нашу любимицу Дарью Домрачеву. Допустим, если бы ей в свое время не встретились грамотные тренеры на этапе, когда она только-только входила в биатлон, кто знает, может быть, мы не увидели бы Героя Беларуси. Сейчас у нее другой этап развития. Она достигла в своей карьере фактически совершенства, потому что мы прекрасно понимаем, что три золотые медали предыдущей Олимпиады – это то, к чему стремится каждый спортсмен. Просто переплюнуть, превзойти невозможно.

Она сейчас находится на таком этапе развития своей карьеры, что ей обязательно нужен тренер. Но тренер, который способен не то что бы увлечь ее на какие-то новые пути – скорее, тренер-опора. Чтобы, если Дарье сложно, а ведь у каждого спортсмена бывают трудные моменты, то он был бы ей подспорьем.