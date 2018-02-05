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Парамыгина о Дарье Домрачевой: Ей нужен тренер-опора, чтобы он был ей подспорьем

05 февраля 2018 10:46
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Новости Беларуси. На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» отвечает заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира Светлана Парамыгина.

С женским биатлоном в Беларуси всё достаточно стабильно. А вот мужской биатлон не показывает таких выдающихся результатов. Как вы думаете, почему?

Парамыгина о Дарье Домрачевой: Ей нужен тренер-опора, чтобы он был ей подспорьем-1

Светлана Парамыгина, трехкратная чемпионка мира по биатлону:
Я скажу, не касаясь конкретно мужского биатлона, возможно, несколько общими словами, но они как раз отражают суть вещей. Талант тренера должен совпасть с талантом спортсмена. Это очень важно на любом этапе развития спортсмена, карьеры спортсмена.

Возьмем нашу любимицу Дарью Домрачеву. Допустим, если бы ей в свое время не встретились грамотные тренеры на этапе, когда она только-только входила в биатлон, кто знает, может быть, мы не увидели бы Героя Беларуси. Сейчас у нее другой этап развития. Она достигла в своей карьере фактически совершенства, потому что мы прекрасно понимаем, что три золотые медали предыдущей Олимпиады – это то, к чему стремится каждый спортсмен. Просто переплюнуть, превзойти невозможно.

Она сейчас находится на таком этапе развития своей карьеры, что ей обязательно нужен тренер. Но тренер, который способен не то что бы увлечь ее на какие-то новые пути – скорее, тренер-опора. Чтобы, если Дарье сложно, а ведь у каждого спортсмена бывают трудные моменты, то он был бы ей подспорьем.

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Светлана Парамыгина

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