Глава ФК «Дипломат» о проекте «Время познавать Беларусь»: мы очень гордимся, что у нас это получилось

В нашей стране есть много городов с интересной, самобытной культурой и дружелюбными людьми. Посредством футбольного проекта организаторы планируют показать всю красоту Беларуси. В планах у клуба «Дипломат» проведение футбольных игр с представителями команд малых городов. Это поможет открыть новые горизонты для развития бизнес-туризма, а также продемонстрировать экономический потенциал региона.

Юрий Примаков, глава футбольного клуба «Дипломат»:

Это проект про Беларусь, про наших замечательных людей, которые всегда с большой теплотой и любовью принимают нашу команду. В процессе наших игр зарождаются культурные, экономические связи, поэтому мы очень-очень хотели бы, чтобы этот проект жил долгие годы на территории наших стран. Ведь наш клуб – единственный в мире дипломатический футбольный клуб, поэтому мы очень гордимся, что у нас это получилось, и будем надеяться, что у нас будет получаться еще лучше.

Мы проводим не только футбольные соревнования, мы проводили соревнования по шахматам, настольному теннису, теннису. У нас есть много предложений. И другие спортивные мероприятия. Помогают очень многие люди в Беларуси. Федерация футбола в лице Базанова всегда идет нам навстречу, помогает с большой любовью.

В состав футбольного клуба «Дипломат» входят представители дипмиссий, бизнес-структур, а также Чрезвычайные и Полномочные Послы более чем из 70 стран мира.