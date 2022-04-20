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Глава ФК «Дипломат» о проекте «Время познавать Беларусь»: мы очень гордимся, что у нас это получилось

20 апреля 2022 20:13
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Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация проекта «Время познавать Беларусь». Его идейный вдохновитель – футбольный клуб «Дипломат», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава ФК «Дипломат» о проекте «Время познавать Беларусь»: мы очень гордимся, что у нас это получилось-1

В нашей стране есть много городов с интересной, самобытной культурой и дружелюбными людьми. Посредством футбольного проекта организаторы планируют показать всю красоту Беларуси. В планах у клуба «Дипломат» проведение футбольных игр с представителями команд малых городов. Это поможет открыть новые горизонты для развития бизнес-туризма, а также продемонстрировать экономический потенциал региона.

Глава ФК «Дипломат» о проекте «Время познавать Беларусь»: мы очень гордимся, что у нас это получилось-4

Юрий Примаков, глава футбольного клуба «Дипломат»:
Это проект про Беларусь, про наших замечательных людей, которые всегда с большой теплотой и любовью принимают нашу команду. В процессе наших игр зарождаются культурные, экономические связи, поэтому мы очень-очень хотели бы, чтобы этот проект жил долгие годы на территории наших стран. Ведь наш клуб – единственный в мире дипломатический футбольный клуб, поэтому мы очень гордимся, что у нас это получилось, и будем надеяться, что у нас будет получаться еще лучше.

Мы проводим не только футбольные соревнования, мы проводили соревнования по шахматам, настольному теннису, теннису. У нас есть много предложений. И другие спортивные мероприятия. Помогают очень многие люди в Беларуси. Федерация футбола в лице Базанова всегда идет нам навстречу, помогает с большой любовью.

В состав футбольного клуба «Дипломат» входят представители дипмиссий, бизнес-структур, а также Чрезвычайные и Полномочные Послы более чем из 70 стран мира.

Глава ФК «Дипломат» о проекте «Время познавать Беларусь»: мы очень гордимся, что у нас это получилось-7

Главная цель деятельности футбольного клуба «Дипломат» – развитие и продвижение образовательных и спортивных связей между государствами, а также создание дополнительных возможностей для дружеских и деловых отношений.

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# Футбол Беларуси # Юрий Примаков # Владимир Базанов # Жолт Чутора # Фотофакт

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