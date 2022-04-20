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«Драгоценное начало». Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова ждёт ребёнка

20 апреля 2022 19:40
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, 19 апреля отметившая 35-летие, объявила о беременности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драгоценное начало». Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова ждёт ребёнка-1

В социальных сетях Марии появилась информация о том, что они с женихом Александром Гилксом ждут ребенка. «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией» – в таком ироничном стиле преподнесла Мария эту новость. Сейчас влюбленная пара наслаждается отдыхом на Бали.

«Драгоценное начало». Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова ждёт ребёнка-4

О своей помолвке Мария объявила зимой 2020 года. Спортсменка призналась, что дала согласие на предложение выйти замуж, поступившее от бизнесмена Александра Гилкса. Напомним, Мария Шарапова, одна из самых известных российских теннисисток, завершила спортивную карьеру в 2020 году.

# Теннис # Мария Шарапова # Фотофакт

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