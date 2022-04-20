«Драгоценное начало». Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова ждёт ребёнка

В социальных сетях Марии появилась информация о том, что они с женихом Александром Гилксом ждут ребенка. «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией» – в таком ироничном стиле преподнесла Мария эту новость. Сейчас влюбленная пара наслаждается отдыхом на Бали.