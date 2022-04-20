Белорусы Дедков и Петрушко сыграют за бронзу чемпионата России по пляжному волейболу

До полуфинала все шло гладко, а в ½ не получилось. Белорусская пара Александр Дедков и Павел Петрушко оспорит бронзовые медали второго тура чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Групповой этап наш тандем прошел на одном дыхании. В трех матчах были одержаны две победы. Но и за поражение не стыдно. Ведь уступили парни хоть и в двух сетах, но оба раза на больше-меньше.
Таким образом, Дедков и Петрушко в плей-офф вышли с первого места. Четвертьфинал особых проблем не доставил. Первый сет остался за белорусами, во втором победили россияне, а в контровой партии вновь сильнее были представители клуба «Минск». Но полуфинал стал для наших непреодолимым барьером. Сильнее белорусов были Стояновский и Лешуков, которые защищают цвета «Факела» из Нового Уренгоя. Теперь земляки попытаются оспорить бронзу. Медальный матч состоится в четверг, 21 апреля.