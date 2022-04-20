Белорусы Дедков и Петрушко сыграют за бронзу чемпионата России по пляжному волейболу

До полуфинала все шло гладко, а в ½ не получилось. Белорусская пара Александр Дедков и Павел Петрушко оспорит бронзовые медали второго тура чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Групповой этап наш тандем прошел на одном дыхании. В трех матчах были одержаны две победы. Но и за поражение не стыдно. Ведь уступили парни хоть и в двух сетах, но оба раза на больше-меньше.