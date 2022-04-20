Посол Венгрии в Беларуси: «Спорт всегда остаётся мостом между людьми, поэтому надо уважать и спорт, и спортсменов»

В состав футбольного клуба «Дипломат» входят представители дипмиссий, бизнес-структур, а также Чрезвычайные и Полномочные Послы более чем из 70 стран мира.

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация проекта «Время познавать Беларусь». Его идейный вдохновитель – футбольный клуб «Дипломат», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нашей стране есть много городов с интересной, самобытной культурой и дружелюбными людьми. Посредством футбольного проекта организаторы планируют показать всю красоту Беларуси.

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:

Спорт, не только футбол, спорт – это одно из самых важных дел в мире, в жизни. Я всегда занимался спортом. Спорт всегда остается мостом между людьми, поэтому надо уважать и спорт, и спортсменов.

Я познакомился с командой «Дипломат», и это уже очень хорошо для меня. Когда я сюда приехал в 2018 году, я искал свой путь, чем заниматься. Конечно, познакомился с городом, разные встречи после работы.

Главная цель деятельности футбольного клуба «Дипломат» – развитие и продвижение образовательных и спортивных связей между государствами, а также создание дополнительных возможностей для дружеских и деловых отношений.