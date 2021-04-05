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Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: будем готовиться другим составом уже на турниры

05 апреля 2021 15:24
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Новости Беларуси. Белорусские борцы вольного стиля готовятся к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: будем готовиться другим составом уже на турниры-1

На Европейском лицензионном турнире эти спортсмены пополнили свою копилку наград тремя пропусками в Токио, и теперь у них есть возможность сосредоточиться на оставшихся трех весах. Борцы-классики, увы, вернулись с пустыми руками. По этой причине тренерский штаб принял решение заменить всех новыми фамилиями.

Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: будем готовиться другим составом уже на турниры-4

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Немножко не угадали мы с весом, чуть-чуть. Ребята, которые вроде бы опытные, согнали вес и не смогли себя показать, все, на что способны, поэтому сделаем сейчас выводы и будем готовиться другим составом уже на выезд на турниры. Состав на сегодняшний день еще точно мы не определили.

Чемпионат Европы пройдет в Польше в апреле.

# Борьба # Владимир Копытов # Фотофакт

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