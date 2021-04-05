Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: будем готовиться другим составом уже на турниры

На Европейском лицензионном турнире эти спортсмены пополнили свою копилку наград тремя пропусками в Токио, и теперь у них есть возможность сосредоточиться на оставшихся трех весах. Борцы-классики, увы, вернулись с пустыми руками. По этой причине тренерский штаб принял решение заменить всех новыми фамилиями.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Немножко не угадали мы с весом, чуть-чуть. Ребята, которые вроде бы опытные, согнали вес и не смогли себя показать, все, на что способны, поэтому сделаем сейчас выводы и будем готовиться другим составом уже на выезд на турниры. Состав на сегодняшний день еще точно мы не определили.