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Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»

26 мая 2019 19:21
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Новости Беларуси. Гимнастка-«художница» Александра Наркевич в 2019 году сменит гимнастический ковер на комментаторскую кабину, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Корреспондент Ирина Петыш беседовала с медалисткой I Европейских игр.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-1

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-3

Это выступление – редкая возможность увидеть Александру Наркевич в деле. Сейчас она чаще по ту сторону ковра – тренирует. А ведь четыре года назад в это же время она активно тренировалась сама – готовилась к I Европейским играм. Статус соревнований не пугал, ведь за спиной – серебро Лондонской олимпиады. Тем не менее, поводы поволноваться были.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-6


Александра Наркевич, чемпионка I Европейских игр:
Для меня это были достаточно сложные соревнования, потому что я в тот момент возвращалась после операции, я два года не выступала, поэтому для меня это были достаточно волнительные и серьезные соревнования. Мне кажется, что они наравне с Олимпийскими играми. Конечно, это несравнимые ощущения, но уровень и подготовки, и самих соревнований, и ответственность к этим соревнованиям была точно такая же.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-8

Старт для белорусской группы выдался неудачным – 7 место в упражнениях с лентами. А вот в программе с булавами и мячами белорускам не было равных. Золото в этой дисциплине также обеспечило бронзу в групповом многоборье.

Теперь, четыре года спустя, Александра сама вешает медали. На шеи своих маленьких учениц. Для них она и тренер, и вдохновляющий пример. И если будучи профессиональной спортсменкой она отдавала тысячи часов на тренировки, то теперь, став тренером, использует другой ресурс.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-11

Александра Наркевич:
Конечно, дети очень много забирают энергии, потому что, работая с детьми, ты отдаешься им каждый день и каждый час и отдаешь всего себя. Но когда ты видишь их счастливые лица, улыбки, как они тебя обнимают, говорят, что они тебя любят, – это большая награда, для этого мы и работаем.

Это абсолютно две разные работы. Когда ты спортсмен, ты не думаешь ни о чем, кроме того, что тебе надо тренироваться, работать. Ты только нацелен на результат. Когда ты уже выходишь из стен зала как спортсмен и заходишь туда как тренер, на тебе уже груз ответственности за всех детей, которые у тебя есть. И ты, по сути, воспитываешь в них характер, спортивный дух и несешь за это ответственность, поэтому это абсолютно две разные вещи.

За эти четыре года Александра из профессиональной спортсменки переквалифицировалась в тренера. Но на II Европейские игры она пойдет совсем в другом статусе.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-14

Александра Наркевич:
Да, обязательно пойду. И я буду комментировать Европейские игры по художественной гимнастике. Так что в стороне точно не останусь.

Считаю, что для страны это масштабное мероприятие и очень важное. Я уверена, что всё пройдет хорошо, потому что у нас работает большая команда специалистов, знающих, что они делают. Я думаю, что II Европейские игры пройдут не хуже, чем Европейские игры в Баку.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-17

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-19

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-21


 

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-23

Четыре года – это не только олимпийский цикл, но иногда и время для кардинальных, счастливых перемен.

Александра Наркевич:
За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни. Даже не знаю, что сложнее: тренироваться или тренировать детей. И то, и то дело я очень любила и люблю, но, наверное, тренировать и смотреть, как твои ученицы выступают – это прямо до мурашек. Когда я смотрю на детей, мне хочется плакать от счастья.

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-26

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-28

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-30

Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»-32

# Художественная гимнастика # Александра Наркевич # Фотофакт

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