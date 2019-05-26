Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»

Новости Беларуси. Гимнастка-«художница» Александра Наркевич в 2019 году сменит гимнастический ковер на комментаторскую кабину, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Корреспондент Ирина Петыш беседовала с медалисткой I Европейских игр.

Это выступление – редкая возможность увидеть Александру Наркевич в деле. Сейчас она чаще по ту сторону ковра – тренирует. А ведь четыре года назад в это же время она активно тренировалась сама – готовилась к I Европейским играм. Статус соревнований не пугал, ведь за спиной – серебро Лондонской олимпиады. Тем не менее, поводы поволноваться были.



Александра Наркевич, чемпионка I Европейских игр:

Для меня это были достаточно сложные соревнования, потому что я в тот момент возвращалась после операции, я два года не выступала, поэтому для меня это были достаточно волнительные и серьезные соревнования. Мне кажется, что они наравне с Олимпийскими играми. Конечно, это несравнимые ощущения, но уровень и подготовки, и самих соревнований, и ответственность к этим соревнованиям была точно такая же.

Старт для белорусской группы выдался неудачным – 7 место в упражнениях с лентами. А вот в программе с булавами и мячами белорускам не было равных. Золото в этой дисциплине также обеспечило бронзу в групповом многоборье. Теперь, четыре года спустя, Александра сама вешает медали. На шеи своих маленьких учениц. Для них она и тренер, и вдохновляющий пример. И если будучи профессиональной спортсменкой она отдавала тысячи часов на тренировки, то теперь, став тренером, использует другой ресурс.

Александра Наркевич:

Конечно, дети очень много забирают энергии, потому что, работая с детьми, ты отдаешься им каждый день и каждый час и отдаешь всего себя. Но когда ты видишь их счастливые лица, улыбки, как они тебя обнимают, говорят, что они тебя любят, – это большая награда, для этого мы и работаем. Это абсолютно две разные работы. Когда ты спортсмен, ты не думаешь ни о чем, кроме того, что тебе надо тренироваться, работать. Ты только нацелен на результат. Когда ты уже выходишь из стен зала как спортсмен и заходишь туда как тренер, на тебе уже груз ответственности за всех детей, которые у тебя есть. И ты, по сути, воспитываешь в них характер, спортивный дух и несешь за это ответственность, поэтому это абсолютно две разные вещи. За эти четыре года Александра из профессиональной спортсменки переквалифицировалась в тренера. Но на II Европейские игры она пойдет совсем в другом статусе.

Александра Наркевич:

Да, обязательно пойду. И я буду комментировать Европейские игры по художественной гимнастике. Так что в стороне точно не останусь. Считаю, что для страны это масштабное мероприятие и очень важное. Я уверена, что всё пройдет хорошо, потому что у нас работает большая команда специалистов, знающих, что они делают. Я думаю, что II Европейские игры пройдут не хуже, чем Европейские игры в Баку.



