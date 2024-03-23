Хоккей. Белорусы отличились в главной юниорской лиге Квебека

Результативную игру провели белорусские хоккеисты в матче регулярного чемпионата главной юниорской лиге Квебека. А их «Руэн-Норанда» обыграла «Викториавиль» – 4:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этой встрече гол и пас на свой счет записал отечественный форвард Даниил Боурош, у его партнера по команде, Андрея Лошко, два ассиста.

Всего в нынешнем чемпионате Боурош провел 64 поединка, в которых заработал 59 очков, у Андрея Лошко на один матч меньше и 67 баллов в активе.