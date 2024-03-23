Егор Сидоров помог «Саскатуну» одолеть «Принс-Альберт» в матче ЗХЛ

Два очка Егора Сидорова принесли «Саскатуну» победу над «Принс-Альбертом» в матче Западной хоккейной лиге – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Два очка Егора Сидорова принесли «Саскатуну» победу над «Принс-Альбертом» в матче Западной хоккейной лиге – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В этой встрече белорусский нападающий отметился двумя ассистами. В сезоне белорус набрал 87 баллов. В 65 матчах регулярного чемпионата уроженец Витебска забросил 49 шайб и отдал 38 передач. Сидоров – четвертый снайпер лиги. «Саскатун» же досрочно выиграл регулярный чемпионат.