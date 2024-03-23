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Сборная Беларуси U17 по футболу победила во втором матче элитного раунда ЧЕ

23 марта 2024 17:35
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Юношеская сборная Беларуси по футболу U17 провела второй матч в элитном раунде чемпионата Европы против команды Польши. Поединок состоялся в селе Станишичи, что в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси U17 по футболу победила во втором матче элитного раунда ЧЕ-1

Наши ребята открыли счет уже на 7-й минуте – отличился Матвей Бахно. Несмотря на давление соперника на протяжении встречи, белорусы выстояли и оформили викторию со счетом 1:0. Отметим, рефери матча добавил 9 минут компенсированного времени, а отыграть пришлось 12! Во вторник, 26 марта, белорусская сборная встретится с командой Боснии и Герцеговины.

# Футбол

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