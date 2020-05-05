Герасименя об олимпийском «серебре»: «Помню, как доплывала, и помню эти мысли: «За папу, за маму, за всех»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Пик Вашей карьеры приходится на 2012 год. Лондон. Вы завоёвываете два «серебра», два национальных рекорда. Вы помните, что Вы почувствовали на финише, когда Вы понимали, что Вы – на пьедестале?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

Эмоции немножко такие сумбурные, двоякие. Я шла к медали, перед Олимпиадой я уже целенаправленно шла на медаль. Я знала, что будет медаль.

Когда я коснулась, во-первых, слава Богу, что я коснулась, честно говоря, это, наверное, была одна из таких самых тяжёлых сотен, которая, вообще, была в моей карьере. Я помню, как я доплывала, и помню эти мысли: «За папу, за маму, за всех», – только, чтобы не остановить вот этот ритм, в котором я шла. Когда я коснулась, я просто увидела, что загорелись лампочки, и я даже не видела, какая я. Думаю: «Ой, как хорошо».

Потом уже когда немножко отошла, увидела, что второе место. Конечно, приятно да. Это была моя первая медаль, хотела «золото», безусловно, но на тот момент я была рада, что у меня есть «серебро», и то, что я смогла показать, что, вообще, это реально и возможно завоевать для Беларуси.