«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы открыли следующую дверь? Что это за дверь?



Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

Во-первых, у меня семья, у меня ребёнок – это совершенно другой круг. Это совершенно другие обязанности.

«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже

Вадим Щеглов:

Но можно стать домохозяйкой в таком случае. Вы для себя такую судьбу видите?

Александра Герасименя:

Нет. На самом деле, я не чувствую себя домохозяйкой, хотя я очень хорошо и комфортно чувствую себя дома с семьёй. Но помимо семьи, у меня есть свой клуб плавания, где в бассейнах мы арендуем воду и обучаем деток. Это то, что мне нравится, то, что я люблю, то, в чём я разбираюсь. И то, на что, в общем-то, потратила полжизни. Да, я немножко отошла от спорта как спортсмен, но я понимаю, что всё равно далеко я не уйду, мне это интересно.