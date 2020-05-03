«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Есть ли у Вас хобби, увлечение, помимо спорта и семьи?
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
На самом деле, сейчас времени на хобби практически нет. Во-первых, хочется себя тоже как-то делать в форме. Я стараюсь периодически ходить в спортивный зал. Хотя бы, немножечко себя активизировать. Для меня не движение равно смерти. Я не могу сидеть без движения, нужно что-то делать, и нужна именно спортивная нагрузка. А так стараюсь, в основном, читать, читать то, что мне интересно, то, что меня волнует. Это не касается Интернета.