«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Есть ли у Вас хобби, увлечение, помимо спорта и семьи?