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«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби

03 мая 2020 18:10
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Это то, что я люблю, в чём разбираюсь. И на что потратила полжизни». Чем сейчас занимается Александра Герасименя?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Есть ли у Вас хобби, увлечение, помимо спорта и семьи?

«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби-1

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
На самом деле, сейчас времени на хобби практически нет. Во-первых, хочется себя тоже как-то делать в форме. Я стараюсь периодически ходить в спортивный зал. Хотя бы, немножечко себя активизировать. Для меня не движение равно смерти. Я не могу сидеть без движения, нужно что-то делать, и нужна именно спортивная нагрузка. А так стараюсь, в основном, читать, читать то, что мне интересно, то, что меня волнует. Это не касается Интернета.

# Хобби # Александра Герасименя # Вадим Щеглов

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