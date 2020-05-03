Александра Герасименя: «Я уверена, что у нас будут следующие олимпийские чемпионы. Но нужно немножко время»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваш успех в белорусском плавании никто не может повторить. А что не так у нас с плаванием?

«Для меня не движение равно смерти». Герасименя о хобби

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

Думаю, тут некорректный вопрос – что не так. Вопрос не в том. Мы же понимаем, что, чтобы стать чемпионом мира – это может стать один из миллионов. Один из миллионов тех, кто в мире занимается плаванием. И не каждый второй, который придёт в спорт, станет олимпийским чемпионом или призёром мира.

Вадим Щеглов:

Просто в других видах спорта есть больше.