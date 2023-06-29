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Теннис: Юлия Готовко уступила Сильвии Амброзио на турнире в Тарвизио

29 июня 2023 10:43
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Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории 25 в итальянском Тарвизио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 финала белоруска уступила немецкой теннисистке Сильвии Амброзио со счетом 5:7, 4:6. 

Теннис: Юлия Готовко уступила Сильвии Амброзио на турнире в Тарвизио-1

Еще одна белоруска Яна Колодинская успешно выступает в Доминиканской Республике. Колодинская вышла в 1/8 финала турнира в Санто-Доминго. В 1/16 она победила американку Лео Ма – 6:3, 6:3. И сегодня, 29 июня, в следующем раунде встретится с испанкой Ноэлией Буцо Занотти.

# Теннис # Юлия Готовко # Фотофакт

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