Теннис: Юлия Готовко уступила Сильвии Амброзио на турнире в Тарвизио

Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории 25 в итальянском Тарвизио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 финала белоруска уступила немецкой теннисистке Сильвии Амброзио со счетом 5:7, 4:6.

Еще одна белоруска Яна Колодинская успешно выступает в Доминиканской Республике. Колодинская вышла в 1/8 финала турнира в Санто-Доминго. В 1/16 она победила американку Лео Ма – 6:3, 6:3. И сегодня, 29 июня, в следующем раунде встретится с испанкой Ноэлией Буцо Занотти.