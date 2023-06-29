КБ по футболу: промежуточные итоги поединков 1/16 финала

Новости Беларуси. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу состоялись поединки 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружины Высшей лиги, представляющие страну в еврокубках, проводили матчи в гостях. Сенсаций не случилось. Старшие по рангу победили младших.