КБ по футболу: промежуточные итоги поединков 1/16 финала

Новости Беларуси. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу состоялись поединки 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружины Высшей лиги, представляющие страну в еврокубках, проводили матчи в гостях. Сенсаций не случилось. Старшие по рангу победили младших.
Борисовский БАТЭ сыграл при большом ажиотажном спросе в Миорах и разгромил местную команду со счетом 13:0. Барановичи уступили «Неману» 0:2. «Лида» проиграла «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:3. Минские «динамовцы» одержали победу над «Жодино-Южное» 2:0. Остальные встречи 1/16 финала пройдут 21-го и 22 июля.