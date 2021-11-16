Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем

Новости Беларуси. Матчем с командой Иордании сборная Беларуси по футболу закрыла календарный год, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После неубедительного выступления в квалификации к чемпионату мира оставалась последняя возможность порадовать своих поклонников. Благо, играли подопечные Георгия Кондратьева дома.

Просто футбол приехал посмотреть. Я сам занимаюсь футболом. Может, что-то для себя извлеку. Может, тоже стану каким-то футболистом, и на меня тоже придут посмотреть – такие же, как я сейчас.

Болею, конечно, за Беларусь. Тут очень красиво. Мой папа привел сюда меня. Он сказал, что матч будет сегодня, и я пришел сюда с другом.

Поединок на стадионе «Динамо» не изобиловал опасными моментами. По большей части команды действовали в центре поля. Но счет открыли наши парни. На 20-й минуте отличился Яблонский. На старте второго отрезка уже гости получили отличную возможность изменить цифры на табло. Но выход один на один не был реализован.

Вот так прокомментировал итог матча наставник нашей дружины Георгий Кондратьев.