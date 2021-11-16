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Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем

16 ноября 2021 20:56
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Новости Беларуси. Матчем с командой Иордании сборная Беларуси по футболу закрыла календарный год, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После неубедительного выступления в квалификации к чемпионату мира оставалась последняя возможность порадовать своих поклонников. Благо, играли подопечные Георгия Кондратьева дома.

Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем-1

Просто футбол приехал посмотреть. Я сам занимаюсь футболом. Может, что-то для себя извлеку. Может, тоже стану каким-то футболистом, и на меня тоже придут посмотреть – такие же, как я сейчас.

Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем-4

Болею, конечно, за Беларусь. Тут очень красиво. Мой папа привел сюда меня. Он сказал, что матч будет сегодня, и я пришел сюда с другом.

Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем-7

Поединок на стадионе «Динамо» не изобиловал опасными моментами. По большей части команды действовали в центре поля. Но счет открыли наши парни. На 20-й минуте отличился Яблонский. На старте второго отрезка уже гости получили отличную возможность изменить цифры на табло. Но выход один на один не был реализован.

Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем-10

Вот так прокомментировал итог матча наставник нашей дружины Георгий Кондратьев.

Георгий Кондратьев о матче с командой Иордании: мы сами себе сложности создаём, концентрацию внимания теряем-13

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Сложностей особых не было, но мы сами себе сложности создаем. Такого не должно быть, концентрацию внимания теряем все-таки. Вот это у нас проблема. И даже с более серьезными соперниками, если так взять, вспомнить, как нам забивали. Просто концентрацию внимания теряем и приводим себе голы.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Евгений Яблонский # Фотофакт

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