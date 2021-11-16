«Минчанка» проиграла домашний матч Кубка EKB

Белоруски не лучшим образом вошли в противостояние, отдав сопернику два сета. Однако нашли в себе силы, чтобы переломить ход поединка, переведя матч на тай-брейк. Увы, но развить успех не получилось. В итоге наши девушки уступили – 2:3. Впрочем, шанс взять реванш еще будет. Для продолжения борьбы необходимо побеждать на выезде.