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«Минчанка» проиграла домашний матч Кубка EKB

16 ноября 2021 20:42
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Новости Беларуси. «Минчанка» проиграла домашний матч Кубка EKB. Теперь продолжение выступления на европейской арене под большим вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» проиграла домашний матч Кубка EKB-1

Белоруски не лучшим образом вошли в противостояние, отдав сопернику два сета. Однако нашли в себе силы, чтобы переломить ход поединка, переведя матч на тай-брейк. Увы, но развить успех не получилось. В итоге наши девушки уступили – 2:3. Впрочем, шанс взять реванш еще будет. Для продолжения борьбы необходимо побеждать на выезде.

# Волейбол # Фотофакт

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