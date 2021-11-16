Прямой эфир

Со счётом 4:0. Молодёжная сборная Беларуси по футболу победила в квалификационном матче к ЧЕ

16 ноября 2021 20:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не просто победа, а крупная победа. Молодежная сборная Беларуси по футболу обыграла сверстников из Лихтенштейна в отборочном матче квалификационного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со счётом 4:0. Молодёжная сборная Беларуси по футболу победила в квалификационном матче к ЧЕ-1

Наши парни оказались на голову сильнее соперника. В каждом из таймов гости отправили в хозяйские ворота по два мяча. Особенно старался Латыхов. Он оформил дубль. Также забили Ложкин и Никифоренко. Финальный счет – 4:0. В турнирной таблице белорусы по-прежнему предпоследние, но подтянулись к оппонентам по набранным очкам.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Латыхов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На юниорском ЧЕ по тхэквондо белорусы завоевали четыре медали
16 ноября 2021 14:55

На юниорском ЧЕ по тхэквондо белорусы завоевали четыре медали

Новак Джокович в седьмой раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира
16 ноября 2021 14:53

Новак Джокович в седьмой раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко потерпела поражение на Итоговом турнире в Гвадалахаре
16 ноября 2021 14:51

Арина Соболенко потерпела поражение на Итоговом турнире в Гвадалахаре