Со счётом 4:0. Молодёжная сборная Беларуси по футболу победила в квалификационном матче к ЧЕ

Новости Беларуси. Не просто победа, а крупная победа. Молодежная сборная Беларуси по футболу обыграла сверстников из Лихтенштейна в отборочном матче квалификационного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни оказались на голову сильнее соперника. В каждом из таймов гости отправили в хозяйские ворота по два мяча. Особенно старался Латыхов. Он оформил дубль. Также забили Ложкин и Никифоренко. Финальный счет – 4:0. В турнирной таблице белорусы по-прежнему предпоследние, но подтянулись к оппонентам по набранным очкам.