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Евгений Соболь продолжает лидировать после четырёх дней велогонки «Пять колец Москвы» 

11 июня 2022 15:44
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Все решится на последнем этапе. Белорус Евгений Соболь продолжает лидировать после четырех соревновательных дней велогонки «Пять колец Москвы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Соболь продолжает лидировать после четырёх дней велогонки «Пять колец Москвы» -1

11 июня участники преодолели очередные километры дистанции. Весь подиум заняли хозяева старта – россияне. Впрочем, пелотон отстал скромно. В нем ехал наш Соболь. Такое положение дел позволило ему сохранить желтую майку лидера.

Но для того, чтобы сохранить верхнюю ступеньку в генеральной классификации, наверняка придется выложиться в воскресенье, 12 июня, по полной. Ведь, как правило, все решается в массовом спринте. Старт гонки назначен на полдень.

# Велоспорт # Евгений Соболь # Фотофакт

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