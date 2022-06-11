Евгений Соболь продолжает лидировать после четырёх дней велогонки «Пять колец Москвы» 

Все решится на последнем этапе. Белорус Евгений Соболь продолжает лидировать после четырех соревновательных дней велогонки «Пять колец Москвы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 июня участники преодолели очередные километры дистанции. Весь подиум заняли хозяева старта – россияне. Впрочем, пелотон отстал скромно. В нем ехал наш Соболь. Такое положение дел позволило ему сохранить желтую майку лидера.

Но для того, чтобы сохранить верхнюю ступеньку в генеральной классификации, наверняка придется выложиться в воскресенье, 12 июня, по полной. Ведь, как правило, все решается в массовом спринте. Старт гонки назначен на полдень.