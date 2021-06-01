Георгий Кондратьев о матче с Азербайджаном: «Мы будем агрессивно играть»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится 2 июня сыграть товарищеский матч с Азербайджаном, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вечером 1 июня оба коллектива провели тренировки на стадионе «Динамо».

История противостояний дружин насчитывает три встречи: одна победа осталась за нашим соперником, одна была на стороне белорусов и единожды мы разошлись миром. Сейчас в главную команду страны тренер сборной Георгий Кондратьев вызвал 23 футболиста. Из-за занятости игроков во внутренних чемпионатах сбор стартовал 30 мая, а первая полноценная тренировка состоялась лишь вечером 1 июня.

В этом смысле у азербайджанцев есть небольшое преимущество, так как они уже успели сыграть спарринг с Турцией, где уступили 1:2. Тем не менее белорусская команда намерена реабилитироваться за громкое поражение от Бельгии: рулевой «белокрылых» вызвал на сбор много молодых футболистов. Лишь двум игрокам более 30 лет, а средний возраст команды составляет 24 года и 6 месяцев. Своими мыслями по поводу предстоящей встречи Георгий Кондратьев поделился с журналистами на пресс-конференции, которая состоялась накануне матча.

Георгий Кондратьев, исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу:

Я просто был шокирован отдельными игроками, как они играли в Бельгии. Конечно, я просто обязан был отреагировать. А эти ребята, которые приехали сейчас на сборы, я уверен, горят желанием играть за национальную сборную. И еще уверен, что мастерства у них ни на грамм не меньше, чем у тех, которых мы не вызвали. Наша задача – объединить их в один коллектив и помочь им раскрыться. Я уверен, что будущее белорусского футбола за молодыми футболистами. Посмотрел, что, наверное, всего два человека, которые играли в Бельгии, выйдут в составе. Скорее всего. Сложно нам будет, конечно, сразу. Соберите оркестр, классных музыкантов. Две репетиции пусть проведут, и я посмотрю, как они сыграют. Да, мы будем агрессивно играть. Быстро проходить середину поля постараемся, не вязнуть в середине поля.