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Чемпион сыграет с аутсайдером. Как прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу?

01 июня 2021 16:44
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Новости Беларуси. 1 июня в минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2021/22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпион сыграет с аутсайдером. Как прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу?-1

На этой стадии турнира в розыгрыше участвуют команды всех дивизионов, начиная с высшего и заканчивая вторым. Победитель определится по итогу одного матча. Игры пройдут с 22 по 23 июня на полях команд, указанными первыми.

Чемпион сыграет с аутсайдером. Как прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу?-4

Действующий обладатель Кубка, БАТЭ, сыграет с аутсайдером первой лиги, «Барановичами». Лидер первого дивизиона, «Крумкачы», встретится с представителем высшей лиги, «Неманом».

Чемпион сыграет с аутсайдером. Как прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу?-7

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# Футбол Беларуси # Фотофакт

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