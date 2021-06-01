Чемпион сыграет с аутсайдером. Как прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу?

Новости Беларуси. 1 июня в минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2021/22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 1 июня в минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси сезона-2021/22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этой стадии турнира в розыгрыше участвуют команды всех дивизионов, начиная с высшего и заканчивая вторым. Победитель определится по итогу одного матча. Игры пройдут с 22 по 23 июня на полях команд, указанными первыми.
Действующий обладатель Кубка, БАТЭ, сыграет с аутсайдером первой лиги, «Барановичами». Лидер первого дивизиона, «Крумкачы», встретится с представителем высшей лиги, «Неманом».
Все 32 команды на ваших экранах.