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14:0. Сборная Беларуси разгромила команду Израиля в матче квалификации на ЧЕ-2022

06 апреля 2021 13:49
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Новости Беларуси. 14:0 – и это не шутка. Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Израиля в рамках матча квалификации на чемпионат Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14:0. Сборная Беларуси разгромила команду Израиля в матче квалификации на ЧЕ-2022-1

Хет-трик в статистику записал Селюк, дубли у Крыкуна, Жигалко, Лося. Параллельно в нашей группе отношения выясняют дружины Венгрии и Казахстана. Последние в случае победы обеспечат себе выход в группу чемпионата Европы.

# Футбол # Владислав Селюк # Сергей Крыкун # Владимир Жигалко # Дмитрий Лось # Фотофакт

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