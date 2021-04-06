14:0. Сборная Беларуси разгромила команду Израиля в матче квалификации на ЧЕ-2022

Новости Беларуси. 14:0 – и это не шутка. Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Израиля в рамках матча квалификации на чемпионат Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 14:0 – и это не шутка. Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Израиля в рамках матча квалификации на чемпионат Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хет-трик в статистику записал Селюк, дубли у Крыкуна, Жигалко, Лося. Параллельно в нашей группе отношения выясняют дружины Венгрии и Казахстана. Последние в случае победы обеспечат себе выход в группу чемпионата Европы.