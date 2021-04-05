Хоккей на траве. На Кубке Содружества известны участники медальных матчей

Новости Беларуси. Участники медальных матчей определены. В Барановичах близится к завершению международный турнир по хоккею на траве – Кубок Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимало участие 8 команд: пять из Беларуси, две из России и одна из Украины.

В понедельник, 5 апреля, прошли полуфинальные матчи. В первом из них казанский «Ак Барс-Динамо» обыграл украинскую «Сумчанку» 4:2. А вот в чисто белорусской дуэли «Виктории» и «Ритма» основного времени не хватило, девушки из Смолевичей прошли в финал за счет более удачного исполнения буллитов – 2:1.