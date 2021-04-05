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Хоккей на траве. На Кубке Содружества известны участники медальных матчей

05 апреля 2021 21:02
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Новости Беларуси. Участники медальных матчей определены. В Барановичах близится к завершению международный турнир по хоккею на траве – Кубок Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимало участие 8 команд: пять из Беларуси, две из России и одна из Украины.

Хоккей на траве. На Кубке Содружества известны участники медальных матчей-1

В понедельник, 5 апреля, прошли полуфинальные матчи. В первом из них казанский «Ак Барс-Динамо» обыграл украинскую «Сумчанку» 4:2. А вот в чисто белорусской дуэли «Виктории» и «Ритма» основного времени не хватило, девушки из Смолевичей прошли в финал за счет более удачного исполнения буллитов – 2:1.

Хоккей на траве. На Кубке Содружества известны участники медальных матчей-4

Во вторник, 6 апреля, на турнире состоятся игры за итоговые места. Поединок за главный трофей между «Ак Барсом-Динамо» и «Викторией» начнется в 16:00.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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