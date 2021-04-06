Со дня проведения первых современных Олимпийских игр прошло 125 лет. Вспоминаем историю соревнований

6 апреля исполняется 125 лет со дня проведения первых современных Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Афины. 1896 год. 240 спортсменов из 14 стран.

Это краткая историческая справка о событии, которое положило начало развитию современного олимпийского движения.

Древние Олимпийские игры проходили каждые четыре года между 776-м до н. э. и 393-м годами н. э., пока римский император Теодосиус не посчитал их языческими и не упразднил.

Изначально соревнования посвящались Зевсу и другим олимпийским богам Древней Греции. Спустя более 15 веков игры были возрождены.