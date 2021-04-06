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Со дня проведения первых современных Олимпийских игр прошло 125 лет. Вспоминаем историю соревнований

06 апреля 2021 07:22
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6 апреля исполняется 125 лет со дня проведения первых современных Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афины. 1896 год. 240 спортсменов из 14 стран.

Со дня проведения первых современных Олимпийских игр прошло 125 лет. Вспоминаем историю соревнований-1

Это краткая историческая справка о событии, которое положило начало развитию современного олимпийского движения.

Со дня проведения первых современных Олимпийских игр прошло 125 лет. Вспоминаем историю соревнований-4

Древние Олимпийские игры проходили каждые четыре года между 776-м до н. э. и 393-м годами н. э., пока римский император Теодосиус не посчитал их языческими и не упразднил.

Со дня проведения первых современных Олимпийских игр прошло 125 лет. Вспоминаем историю соревнований-7

Изначально соревнования посвящались Зевсу и другим олимпийским богам Древней Греции. Спустя более 15 веков игры были возрождены.

Со дня проведения первых современных Олимпийских игр прошло 125 лет. Вспоминаем историю соревнований-10

Теперь медаль, завоеванная на Олимпиаде, считается одним из наивысших достижений в спорте. Беларусь как независимое государство впервые выступила на зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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