Геннадий Савилов: «Юность» немного сбалансированнее в составе, но в Минске «Шахтер» по игре выиграл, не случайно

За первое место борются столичная «Юность» и солигорский «Шахтер». Прямо сейчас счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу минской команды. Уже сегодня «красно-синие» могут стать обладателями трофея.

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается розыгрыш Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Сегодня внимание любителей хоккея со всего мира приковано к Беларуси, поскольку в нашей стране единственной в хоккее не отменили никаких турниров. Многие решили поберечься и не пришли сюда – нет такого чувства финала, заполненных трибун.

Для солигорского «Шахтера» это матч «жизни и смерти», поскольку команда «Юности» буквально в шаге от заветного Кубка Президента. Для столичной команды эта награда может стать второй подряд и девятой в истории.