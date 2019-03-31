Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»

Новости Беларуси. Перипетии хоккейной экстралиги и предстоящий сбор национальной команды обсудим в студии программы «Неделя спорта» с председателем Белорусской федерации хоккея Геннадием Савиловым. Кристина Момот, СТВ:

Давайте сразу о «суперсерии» между «Неманом» и «Шахтером», как вам? Ждали такой закрутки?

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Интересные матчи. С накалом, напряженностью. В принципе, ожидались такие баталии. Конечно, то, что дошли до седьмой игры, для некоторых стало сюрпризом, но команды достойные друг друга. Ярослав Писаренко, СТВ:

«Неман», проигрывая 0:2, затем вышел вперед в серии. Наверное, только в плюс белорусскому хоккею и белорусскому зрителю такие поединки? Геннадий Савилов:

Конечно. Посмотрите: ажиотаж и в Солигорске, и в Гродно, где болельщики отличаются особой массовостью и болением за свои клубы. И посмотрите: чуть ли не бьем рекорды посещаемости в играх плей-офф.

«Не спортивную часть увеличивать, а маркетинговую и информационную» Ярослав Писаренко:

В целом давайте поговорим о чемпионате. Впервые он был разделен на два дивизиона. Насколько это себя оправдало? Геннадий Савилов:

Многим командам это нравится. И специалисты оценивают такое состояние дел в разделении чемпионата на два дивизиона как положительный момент. Мы видим – и счета крупные стали редкостью. Для кого-то это интересно, для большинства любителей, наверное, не очень. И экстралига «Б» – она по посещаемости на удивление зачастую дает фору экстралиге «А». И такие команды как «Могилев», «Орша» – большое им уважение – на хоккей стали и на периферии ходить, очень мощно болеть. Надо за это зацепиться и дальше продолжать. Даже не спортивную часть увеличивать, а маркетинговую и информационную. Над этим работаем.

Кристина Момот:

В январе прошло собрание представителей клубов экстралиги, где клубы могли предложить какие-то изменения в регламенте чемпионата. Получился ли разговор? Может, какие-то предложения вы взяли на заметку? Геннадий Савилов:

С января мы уже встречались несколько раз. И тренерский совет проходил. Много предложений... Сейчас федерация вышла с предложением к клубам по поводу единообразия в представлении хоккея на территории Республики Беларусь, подобно НХЛ. Если вы слышали, что для того, чтобы узнать что-то о хоккее, что касается НХЛ, обращаются к ресурсу НХЛ, а она потом разбрасывает на клубы. И КХЛ пошло по этому пути. Пытаемся на одном ресурсе с единым мощным выходом позиционировать хоккей. Задача – хоккей не просто представить как вид спорта, а, может быть, как часть социальной жизни, часть бизнеса, возможно.

«Сейчас «Гомель» уже не в штрафниках» Ярослав Писаренко:

«Гомель» в этом сезоне испытывал финансовые трудности, команду даже не пустили на тренировку в Ледовый дворец из-за долгов. Плюс есть долг перед федерацией, и клуб должен был оплатить взносы до 31 марта. Что с этой ситуацией? Геннадий Савилов:

Спешу всех обрадовать: «Гомель» погасил долг в конце той недели. Мы разговаривали с директором «Гомеля», все у них налаживается. У них подписан бюджет, план развития так называемый на следующий год. Из этих средств погашен долг. Сейчас «Гомель» уже не в штрафниках. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы наш спортивный регламент, наш соревновательный регламент не страдал от недофинансирования того же «Гомеля». Большие вопросы были с «Динамо-Молодечно». Что говорить, если сам Президент вмешивался в вопросы «Молодечно». Если вопрос о хоккее выходит на уровень Президента – это о чем-то говорит.

«Нам подфартило, что сборная России согласилась с нами сыграть» Кристина Момот:

1 апреля начинается активная фаза подготовки национальной сборной к чемпионату мира. На 5-6 апреля запланированы спарринги с олимпийской сборной России. Почему выбран этот соперник? С кем сыграем еще? Геннадий Савилов:

Если принять во внимание тот факт, что Беларусь впервые за долгие годы вылетела из элитного дивизиона, – найти спарринг с командами, которые нас могут подтянуть, могут заставить посмотреть в полной мере на наших кандидатов. Нам очень сложно в этом смысле пришлось: мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными. Нам подфартило, что сборная России согласилась с нами сыграть. Им тоже удобно, они тоже пока ментально ощущают, что мы соперник для них, особенно для олимпийской сборной. Хотелось бы не разочаровать ни себя, ни их.