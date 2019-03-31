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Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»

31 марта 2019 20:21
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Новости Беларуси. Перипетии хоккейной экстралиги и предстоящий сбор национальной команды обсудим в студии программы «Неделя спорта» с председателем Белорусской федерации хоккея Геннадием Савиловым.

Кристина Момот, СТВ:
Давайте сразу о «суперсерии» между «Неманом» и «Шахтером», как вам? Ждали такой закрутки?

Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»-1

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Интересные матчи. С накалом, напряженностью. В принципе, ожидались такие баталии. Конечно, то, что дошли до седьмой игры, для некоторых стало сюрпризом, но команды достойные друг друга.

Ярослав Писаренко, СТВ:
«Неман», проигрывая 0:2, затем вышел вперед в серии. Наверное, только в плюс белорусскому хоккею и белорусскому зрителю такие поединки?

Геннадий Савилов:
Конечно. Посмотрите: ажиотаж и в Солигорске, и в Гродно, где болельщики отличаются особой массовостью и болением за свои клубы. И посмотрите: чуть ли не бьем рекорды посещаемости в играх плей-офф.

Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»-4

«Не спортивную часть увеличивать, а маркетинговую и информационную»

Ярослав Писаренко:
В целом давайте поговорим о чемпионате. Впервые он был разделен на два дивизиона. Насколько это себя оправдало?

Геннадий Савилов:
Многим командам это нравится. И специалисты оценивают такое состояние дел в разделении чемпионата на два дивизиона как положительный момент. Мы видим – и счета крупные стали редкостью. Для кого-то это интересно, для большинства любителей, наверное, не очень.

И экстралига «Б» – она по посещаемости на удивление зачастую дает фору экстралиге «А». И такие команды как «Могилев», «Орша» – большое им уважение – на хоккей стали и на периферии ходить, очень мощно болеть. Надо за это зацепиться и дальше продолжать. Даже не спортивную часть увеличивать, а маркетинговую и информационную. Над этим работаем.

Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»-7

Кристина Момот:
В январе прошло собрание представителей клубов экстралиги, где клубы могли предложить какие-то изменения в регламенте чемпионата. Получился ли разговор? Может, какие-то предложения вы взяли на заметку?

Геннадий Савилов:
С января мы уже встречались несколько раз. И тренерский совет проходил. Много предложений... Сейчас федерация вышла с предложением к клубам по поводу единообразия в представлении хоккея на территории Республики Беларусь, подобно НХЛ.

Если вы слышали, что для того, чтобы узнать что-то о хоккее, что касается НХЛ, обращаются к ресурсу НХЛ, а она потом разбрасывает на клубы. И КХЛ пошло по этому пути. Пытаемся на одном ресурсе с единым мощным выходом позиционировать хоккей. Задача – хоккей не просто представить как вид спорта, а, может быть, как часть социальной жизни, часть бизнеса, возможно.

Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»-10

«Сейчас «Гомель» уже не в штрафниках»

Ярослав Писаренко:
«Гомель» в этом сезоне испытывал финансовые трудности, команду даже не пустили на тренировку в Ледовый дворец из-за долгов. Плюс есть долг перед федерацией, и клуб должен был оплатить взносы до 31 марта. Что с этой ситуацией?

Геннадий Савилов:
Спешу всех обрадовать: «Гомель» погасил долг в конце той недели. Мы разговаривали с директором «Гомеля», все у них налаживается. У них подписан бюджет, план развития так называемый на следующий год. Из этих средств погашен долг. Сейчас «Гомель» уже не в штрафниках.

Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы наш спортивный регламент, наш соревновательный регламент не страдал от недофинансирования того же «Гомеля». Большие вопросы были с «Динамо-Молодечно». Что говорить, если сам Президент вмешивался в вопросы «Молодечно». Если вопрос о хоккее выходит на уровень Президента – это о чем-то говорит.  

Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»-13

«Нам подфартило, что сборная России согласилась с нами сыграть»

Кристина Момот:
1 апреля начинается активная фаза подготовки национальной сборной к чемпионату мира. На 5-6 апреля запланированы спарринги с олимпийской сборной России. Почему выбран этот соперник? С кем сыграем еще?

Геннадий Савилов:
Если принять во внимание тот факт, что Беларусь впервые за долгие годы вылетела из элитного дивизиона, – найти спарринг с командами, которые нас могут подтянуть, могут заставить посмотреть в полной мере на наших кандидатов. Нам очень сложно в этом смысле пришлось: мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными. Нам подфартило, что сборная России согласилась с нами сыграть. Им тоже удобно, они тоже пока ментально ощущают, что мы соперник для них, особенно для олимпийской сборной. Хотелось бы не разочаровать ни себя, ни их.

Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»-16

«Этап планирования игр не в международной паузе – это как бог даст»

Ярослав Писаренко:
Матчи с Россией выпадают на решающие серии плей-офф чемпионата Беларуси. Соответственно, хоккеистам нужно делать выбор между клубом и сборной. Как будет разрешаться этот момент?

Геннадий Савилов:
Очень сложный был момент. Чемпионат мира в этом году нам приходится проводить не в сильнейшем дивизионе. Это сдвинуло сетку проведения чемпионата на этапе подготовки. Этап планирования чемпионата это лето. Этап планирования игр не в международной паузе – это как бог даст. Нам бог дал с Россией сыграть.

Состав до сих пор – сегодня 31-е число – наполняем кандидатами и следим за выступлением наших ребят заграницей. Недавно освободился Сушко, наш 20-летний форвард, который играет в Америке. У меня есть информация, что в среду он будет здесь. Из того комплектования, которое на фактическую дату будет, мы по возможности дадим хоккеистам, которые представляют сейчас клубы в борьбе за третье место, финал, сыграть за свои клубы.

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Кристина Момот # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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