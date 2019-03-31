Геннадий Савилов: «Мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными»
Новости Беларуси. Перипетии хоккейной экстралиги и предстоящий сбор национальной команды обсудим в студии программы «Неделя спорта» с председателем Белорусской федерации хоккея Геннадием Савиловым.
Кристина Момот, СТВ:
Давайте сразу о «суперсерии» между «Неманом» и «Шахтером», как вам? Ждали такой закрутки?
Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Интересные матчи. С накалом, напряженностью. В принципе, ожидались такие баталии. Конечно, то, что дошли до седьмой игры, для некоторых стало сюрпризом, но команды достойные друг друга.
Ярослав Писаренко, СТВ:
«Неман», проигрывая 0:2, затем вышел вперед в серии. Наверное, только в плюс белорусскому хоккею и белорусскому зрителю такие поединки?
Геннадий Савилов:
Конечно. Посмотрите: ажиотаж и в Солигорске, и в Гродно, где болельщики отличаются особой массовостью и болением за свои клубы. И посмотрите: чуть ли не бьем рекорды посещаемости в играх плей-офф.
«Не спортивную часть увеличивать, а маркетинговую и информационную»
Ярослав Писаренко:
В целом давайте поговорим о чемпионате. Впервые он был разделен на два дивизиона. Насколько это себя оправдало?
Геннадий Савилов:
Многим командам это нравится. И специалисты оценивают такое состояние дел в разделении чемпионата на два дивизиона как положительный момент. Мы видим – и счета крупные стали редкостью. Для кого-то это интересно, для большинства любителей, наверное, не очень.
И экстралига «Б» – она по посещаемости на удивление зачастую дает фору экстралиге «А». И такие команды как «Могилев», «Орша» – большое им уважение – на хоккей стали и на периферии ходить, очень мощно болеть. Надо за это зацепиться и дальше продолжать. Даже не спортивную часть увеличивать, а маркетинговую и информационную. Над этим работаем.
Кристина Момот:
В январе прошло собрание представителей клубов экстралиги, где клубы могли предложить какие-то изменения в регламенте чемпионата. Получился ли разговор? Может, какие-то предложения вы взяли на заметку?
Геннадий Савилов:
С января мы уже встречались несколько раз. И тренерский совет проходил. Много предложений... Сейчас федерация вышла с предложением к клубам по поводу единообразия в представлении хоккея на территории Республики Беларусь, подобно НХЛ.
Если вы слышали, что для того, чтобы узнать что-то о хоккее, что касается НХЛ, обращаются к ресурсу НХЛ, а она потом разбрасывает на клубы. И КХЛ пошло по этому пути. Пытаемся на одном ресурсе с единым мощным выходом позиционировать хоккей. Задача – хоккей не просто представить как вид спорта, а, может быть, как часть социальной жизни, часть бизнеса, возможно.
«Сейчас «Гомель» уже не в штрафниках»
Ярослав Писаренко:
«Гомель» в этом сезоне испытывал финансовые трудности, команду даже не пустили на тренировку в Ледовый дворец из-за долгов. Плюс есть долг перед федерацией, и клуб должен был оплатить взносы до 31 марта. Что с этой ситуацией?
Геннадий Савилов:
Спешу всех обрадовать: «Гомель» погасил долг в конце той недели. Мы разговаривали с директором «Гомеля», все у них налаживается. У них подписан бюджет, план развития так называемый на следующий год. Из этих средств погашен долг. Сейчас «Гомель» уже не в штрафниках.
Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы наш спортивный регламент, наш соревновательный регламент не страдал от недофинансирования того же «Гомеля». Большие вопросы были с «Динамо-Молодечно». Что говорить, если сам Президент вмешивался в вопросы «Молодечно». Если вопрос о хоккее выходит на уровень Президента – это о чем-то говорит.
«Нам подфартило, что сборная России согласилась с нами сыграть»
Кристина Момот:
1 апреля начинается активная фаза подготовки национальной сборной к чемпионату мира. На 5-6 апреля запланированы спарринги с олимпийской сборной России. Почему выбран этот соперник? С кем сыграем еще?
Геннадий Савилов:
Если принять во внимание тот факт, что Беларусь впервые за долгие годы вылетела из элитного дивизиона, – найти спарринг с командами, которые нас могут подтянуть, могут заставить посмотреть в полной мере на наших кандидатов. Нам очень сложно в этом смысле пришлось: мы команда второго дивизиона, но ментально готовы сражаться с сильными. Нам подфартило, что сборная России согласилась с нами сыграть. Им тоже удобно, они тоже пока ментально ощущают, что мы соперник для них, особенно для олимпийской сборной. Хотелось бы не разочаровать ни себя, ни их.
«Этап планирования игр не в международной паузе – это как бог даст»
Ярослав Писаренко:
Матчи с Россией выпадают на решающие серии плей-офф чемпионата Беларуси. Соответственно, хоккеистам нужно делать выбор между клубом и сборной. Как будет разрешаться этот момент?
Геннадий Савилов:
Очень сложный был момент. Чемпионат мира в этом году нам приходится проводить не в сильнейшем дивизионе. Это сдвинуло сетку проведения чемпионата на этапе подготовки. Этап планирования чемпионата это лето. Этап планирования игр не в международной паузе – это как бог даст. Нам бог дал с Россией сыграть.
Состав до сих пор – сегодня 31-е число – наполняем кандидатами и следим за выступлением наших ребят заграницей. Недавно освободился Сушко, наш 20-летний форвард, который играет в Америке. У меня есть информация, что в среду он будет здесь. Из того комплектования, которое на фактическую дату будет, мы по возможности дадим хоккеистам, которые представляют сейчас клубы в борьбе за третье место, финал, сыграть за свои клубы.