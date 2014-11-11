Генеральный директор ВК «Минск»: Детский тренер у нас получает в районе 3-4 млн

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечают Александр Мишин (генеральный директор волейбольного клуба «Минск») и Сергей Акулич (капитан мужской команды «Строитель»).

Пару слов о матче «Строитель» – ЦСКА (София), где победу одержали минчане – 3:0.

Александр Мишин:

Матч выдался не очень сложным для нашей команды. Я так думаю, что та молодежь, которая приехала играть за ЦСКА (София), не смогла на сегодняшний день нам противостоять. И хоть Сингаевский в своем интервью, я слышал, говорил, что в Софии будет тяжелее (там будут все-таки свои трибуны и своя площадка), я не думаю, что большие проблемы будут и в Софии.

Во время матча «Строителя» трибуны были забиты буквально под завязку. То есть яблоку негде было упасть. Скажите, получается, что волейбол настолько популярен у нас?

Александр Мишин:

Он популярен сам по себе. И, с другой стороны, все-таки даже «Чижовка-Арена» не может вместить всех желающих на сегодняшний день. По регламенту Европейской конфедерации, должны быть большие зазоры между боковыми линиями площадки и началом трибун. И нам приходится 3-4 ряда трибун убирать. За счет этого приходится людей отправлять на второй этаж, на третий этаж балконов. Проблема есть.

Сергей, скажите, пожалуйста, болельщики активно болеют, наверное, то есть отдают импульс, дарят свои сердца игрокам. А скажите, пожалуйста, помогает ли вам как игрокам такое боление трибун? Вы их слышите или не слышите? Или вы полностью поглощены игрой?

Сергей Акулич:

Я скажу, что болельщики играют немаловажную роль. Потому что, как отметили, много людей. Но какая-то тенденция тоже наблюдается, что много людей приходит только на еврокубки. И, как говорил Сан Саныч, на матчи сборной. Во внутреннем чемпионате такого посещения не наблюдается. Они всегда помогают, мотивируют, не хочется ударить лицом в грязь перед своим родным народом, поэтому играешь лучше, стараешься показать все, на что способен.

Наверное, одна из проблем в том, что не очень много внимания уделяет пресса, не очень много популяризации. О футболе говорим ежедневно, еженощно. О хоккее талдычим тоже каждый час. А в чем причина, почему, на ваш взгляд, к волейболу такое внимание?

Александр Мишин:

Я сам не могу этого понять. Возьмите откройте любую спортивную газету: три четверти площади будет отдано под футбол и под хоккей, немножко гандбол, немножко баскетбол, немножко волейбол. То ли на самом деле пресса недорабатывает, телевидение. Почему? Я понять не могу. Может быть, и наша есть вина в том плане, что нам настойчивее надо навязывать себя. Может быть, и здесь мы недорабатываем. Я соглашусь даже с этим.

В Германии футболист какой-то вырвал зуб, и об этом печатать надо в газете. А мы играем в еврокубке, в чемпионате страны, у нас ведущая команда в Европе, мы в десятке в нашем Кубке – нам места не находится.

И сборная, я добавлю, выступает на топ-чемпионатах, в финальных стадиях.

Александр Мишин:

Мы среди игровиков, наверное, ведущие в этом плане. Мы чуть ли не каждый сезон попадаем в финал чемпионата Европы. И тоже афишируется это очень слабо.

С другой стороны, афишируются зарплаты хоккеистов, афишируются зарплаты футболистов, а ваши зарплаты никто не афиширует. Это хорошо или плохо?

Александр Мишин:

Я думаю, не афишируют, потому что ведущие игроки, которые сейчас начали появляться в стране, уезжают за рубеж. Тот, кто может, кто востребован. Тот старается уехать за рубеж. Поэтому нечего афишировать.

То есть настолько все плохо?

Александр Мишин:

Ничего хорошего.

Уехали, получили там зарплаты и могут купить с одной зарплаты маленький смешной заводик себе. А у нас, если сравнивать с футболом и хоккеем, волейбол намного уступает в деньгах?

Александр Мишин:

Я думаю, что да, намного.

Как же вы живете тогда?

Александр Мишин:

Как есть, так и живем.

Сергей, коль мы начали говорить о грустном, давайте эту грустную тему продолжим. Я знаю, что у вас была травма, и поэтому матч с ЦСКА вы провели не в качестве участника этого матча, а как зритель. Даже не на площадке, а, наверное, дома, по телевизору. Как это было?

Сергей Акулич:

Во-первых, я не дома по телевизору, а пришел поддержать ребят в сам зал. Конечно, печально, но жизнь спортсмена такова, что бывают какие-то взлеты, бывают и падения. С моей стороны могу сказать, что сейчас все хорошо, иду на поправку. Надеюсь в ближайшее время начать уже играть, радовать, так сказать, болельщиков.

Сергей, меня всегда интересовало: команда только на площадке команда или вы и в жизни такие друзья, все время вместе?

Сергей Акулич:

Конечно, бывают такие моменты и в жизни, что держимся друг за друга, помогаем, поддерживаем. Можно сказать и так.

Вместе в кино, на пикники, в лес, на рыбалку.

Сергей Акулич:

У нас очень плотный график, поэтому нельзя сказать, что мы выбираемся на пикники, в лес. Если выдается свободная минутка, мы можем собраться, но это бывает очень редко в связи с очень плотным графиком.

На шашлыки и пиво времени не остается. А на девушек? Все-таки вы ребята такие рослые, красивые. А где вы жен таких берете высоких?

Сергей Акулич:

Секрет.

Не в спорте?

Сергей Акулич:

Нет, не в спорте.

Этот сезон только начался, а «Строитель» провел уже 30 матчей. Уже успел. Я так представил, что футболисты за сезон приблизительно такое же количество проводят. А у вас сколько всего набежит?

Александр Мишин:

Я думаю, больше 60 игр. Во-первых, будет зависеть от того, как мы еврокубки будем играть. Чем дальше мы будем проходить, тем больше игр будем играть.

Это довольно трудно выдержать и с физической точки зрения.

Александр Мишин:

Конечно. У нас есть такие игроки, как Миханович, Дима Лихорад – уже возрастные. Есть молодой парень – Мицкевич, которому тоже тяжело будет эти нагрузки переносить. Но как-то стараемся. Буквально сегодня с Сингаевским разговаривали: варьировать составы на внутреннем чемпионате, где мы можем себе позволить кого-то заменить, поставить другого игрока, из шестерки запасных.

А конкурентов на внутреннем первенстве у «Строителя», я так понимаю, нет?

Александр Мишин:

Ну, почему? Нельзя так говорить. Все будут с нами бороться. Всем интересно. Но, по большому счету, того, что было с Солигорском в прошлые годы, я думаю, в этом году не будет. Такой острой конкуренции.

«Смерть» волейбольного «Шахтера», что они стали гораздо слабее – это «Строителю» в плане результатов, конечно, плюс. А в плане отсутствия конкуренции минус?

Александр Мишин:

И в плане зрительского интереса. Все-таки эти матчи всегда вызывали интерес огромный. Принципиально нам было обыграть их. Они пытались доказать, что не зря все-таки играют в чемпионате России. Поэтому получались интересные игры между собой.

В вашей структуре есть и женская команда – «Минчанка». Как вы оцениваете дамское первенство?

Александр Мишин:

Пока я скажу только, что женский волейбол конкретно молодеет. Я бы сказал, что немножко уровень падает в женском волейболе. Что касается наших девчонок из «Минчанки», пока тоже не радуют в этом году. Может быть, потому, что мы собрали много игроков в этом году новых, они не смогли еще притереться друг к другу. Но пока того, что мы надеялись от них увидеть, мы не видим.

То есть вопрос времени?

Александр Мишин:

Вопрос времени, я думаю. И надеюсь.

У вас в волейбольном клубе выстроена целая структура, насколько я понимаю: от детско-юношеских школ до главных команд как у мужчин, так и у женщин. Плюс пляжный волейбол. Насколько сложно в нынешней экономической ситуации содержать эту структуру и держаться на плаву вообще?

Александр Мишин:

Естественно, проблемы есть. Нам никуда от этого не деться. Они есть в любом виде спорта. Поэтому хорошо с финансами, плохо с финансами – все равно надо заниматься с детьми, надо заниматься детским спортом. И там проблем достаточно. В том плане, что некому работать с подрастающим поколением.

Нет детских тренеров?

Александр Мишин:

Их мало и они недостаточно квалифицированы.

То есть подорван престиж профессии детского тренера.

Александр Мишин:

Да.

Если не секрет, сколько в вашей структуре получает детский тренер?

Александр Мишин:

Я думаю, в районе 3-4 млн.

Сергей, ты бы после окончания карьеры согласился стать детским тренером за такую сумму?

Сергей Акулич:

Я думаю, что любой человек, который нуждается в работе, даже в заработке, не согласился бы, конечно, даже от всей любви к волейболу заниматься за такие деньги. Потому что заниматься – это одно, а кормить свою семью – это другое. Поэтому надо уделять со стороны государства больше внимания. Я понимаю, что, может, выделяются огромные деньги, но они тратятся, может, нецелесообразно. Поэтому, скорее всего, ответ на вопрос был бы «нет».

Еще одна очень большая проблема белорусского волейбола. Белорусский волейбол – это вообще ведь брендовая штука, очень много знаменитейших воспитанников белорусского волейбола составляют славу даже сборной России (и тренеры, и игроки). И все мы их знаем, не будем называть. Есть еще проблема, грубо скажем, воровства наших молодых волейболистов, переманивания их. Как эту проблему решать? Ведь если вернуть всех на родину, у нас была бы практически непобедимая команда, наверное.

Александр Мишин:

Не непобедимая, но серьезная. Но, я думаю, мы с этим не справимся. Каждый волен поступать так, как хочет. Если семья решила на семейном совете, что она хочет уехать в России, то никто не удержит.

Вопрос человеческого выбора.

Александр Мишин:

Это здоровая миграция. Тут ничего не сделаешь.

Сергей, как в вашей среде, игроков, относятся к таким поступкам молодых игроков, которые здесь воспитывались, в нашей системе, но потом уезжали играть в российский клуб и оставались там, принимая российское гражданство, выступая за сборную России.

Сергей Акулич:

Я думаю, никто их не осуждает. Потому что каждый спортсмен хочет достичь чего-то в жизни, как-то себя реализовать. В нашей стране, в Беларуси, он не сможет достичь таких же высот, каких он смог бы достичь в той же России. Там возможности, потенциал – все раскрывается. Здесь как-то более скомкано все происходит. Как говорили ранее, чемпионат Беларуси плюс какие-то еврокубки. В чемпионате России играют лучшие игроки, лучшие тренеры, лучшая Лига. Это прекраснейший шанс зарекомендовать себя, показать себя, попасть в ту же сборную на Олимпиаду. А здесь сделать это будет проблематично. Поэтому у каждого свой выбор, как говорили. Ребята, которые приняли такой выбор, наоборот молодцы. Я их не осуждал никогда, наоборот поддерживал.

Каковы шансы сборной Беларуси в ближайшее время отобраться на Олимпийские игры?

Сергей Акулич:

Это очень тяжелый вопрос, потому что отбор серьезнейший. На Олимпиаду самый серьезный отбор. Потому что от Европы попадают, могу ошибиться, всего пять команд. А попасть в число пяти команд нереально, потому что среди таких грандов, как Россия, Италия, Польша пробиться туда практически невозможно. Но шансы есть всегда. Будем оптимистами. Мы, когда-нибудь, может, попадаем туда.