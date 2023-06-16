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Известны победители индивидуального многоборья на первенстве Беларуси по художественной гимнастике

16 июня 2023 17:35
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Новости Беларуси. В Минске стали известны победители и призеры индивидуального многоборья первенства Беларуси по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на медали претендовали 90 спортсменок из всех регионов нашей страны.

Известны победители индивидуального многоборья на первенстве Беларуси по художественной гимнастике-1

У сеньорок вне конкуренции была Елизавета Зорькина, которая опередила ближайшую преследовательницу более чем на 9 баллов. А вот у юниорок развернулась плотная борьба за подиум. Все решили сотые. В итоге золото завоевала Маргарита Ракса. В групповом турнире убедительную победу одержали грации, представляющие РЦОП. В командных соревнованиях викторию праздновал «Минск-1».

Известны победители индивидуального многоборья на первенстве Беларуси по художественной гимнастике-3

Ника Костина, победительница турнира в командных соревнованиях (юниорка):
Это был потрясающий турнир, и мне удалось показать работу в зале с моим тренером. У меня были недостатки, были потери, есть над чем работать, но общая картина мне понравилась. Я хочу поблагодарить организаторов, тренеров, моих родителей, спасибо всем большое за возможность!

Известны победители индивидуального многоборья на первенстве Беларуси по художественной гимнастике-5

Данные соревнования – тестовые к II Играм стран СНГ. Турнир граций на главном летнем мультифоруме пройдет с 4 по 6 августа в столичном Дворце художественной гимнастики.

# Художественная гимнастика # Елизавета Зорькина

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