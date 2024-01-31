Гандбольное дерби – «СКА-Минск» и «Мешков Брест»! Побывали на матче сильнейших
«Мешков Брест» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьем круге дружина смогла сломить сопротивление своих извечных соперников – «СКА-Минск».
Юлия Силипицкая побывала на валидольном матче в спортивном комплексе «Уручье».
Белорусское дерби с завидным постоянством собирает трибуны зрителей и функционеров. Каждый матч – это плотный эмоциональный фон и сумасшедшая концентрация нереальной энергии. Третий поединок регулярного чемпионата для СКА и «мешковцев» не стал исключением, и хотя последние возглавляют промежуточный протокол с внушительным отрывом, они боролись только за победу. «Армейцы» в сотый раз брали бастион. Матч изобиловал острыми моментами, контратаками, штрафными, столкновениями и падениями.
Со старта повели хозяева, но, как это всегда бывает, гости смогли вырваться минимально вперед. И на перерыв команды уходили со счетом 16:18 в пользу «Мешков Бреста». Максимальная разница в счете за матч была 4 балла. За 15 минут до завершения игры подопечные Дмитрия Никуленкова начали сокращать разрыв, который дошел до 1 очка. Наблюдавший за игрой легенда белорусского гандбола Спартак Миронович оценил это противостояние.
Спартак Миронович, заслуженный тренер Беларуси:
Понравилось! Был бой! Боролись, сражались. Не понравилось, что было много ошибок и наши проиграли. В защите лучше играли СКА, ну и… Не повезло чуть-чуть.
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