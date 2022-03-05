Гандбол. «Мешков Брест» второй раз в сезоне обыграл СКА

Новости Беларуси. В национальном чемпионате по гандболу 5 марта были сыграны очередные матчи. «Мешков Брест» при родных трибунах второй раз в сезоне обыграл СКА со счетом – 30:27, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединки этих дружин всегда отличались упорством и, как правило, заканчивались в пользу брестчан. В этот раз обошлось без неожиданностей. Игра прошла с преимуществом хозяев, которые сразу завладели инициативой. После завершения первого отрезка встречи на табло уже горели цифры – 15:10. Дальше гостям удалось сократить разрыв, но вот добиться виктории не получилось.

Отметим, это первый матч брестчан под руководством Дмитрия Тихона, который теперь исполняет обязанности главного тренера. В остальных дуэлях дела обстоят так: «Гомель» дома обыграл клуб «Машека» – 33:31, а «Кронон» сыграл вничью с БГУФК-СКА – 31:31.