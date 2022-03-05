Дружина Александра Лукашенко была вне конкурса. Итоги «Минской лыжни – 2022»

Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Раубичах» если напряжение чувствовалось, то только на лыжне. Весело и задорно и тем, кто выходит на трассу, и тем, кто на трибунах. Праздник в стиле масленичных гуляний организован для всех гостей.