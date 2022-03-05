Дружина Александра Лукашенко была вне конкурса. Итоги «Минской лыжни – 2022»

Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Раубичах» если напряжение чувствовалось, то только на лыжне. Весело и задорно и тем, кто выходит на трассу, и тем, кто на трибунах. Праздник в стиле масленичных гуляний организован для всех гостей.
Лучший результат у команды Президента. Но дружина Александра Лукашенко вне конкурса. В итоге первыми стали витебские лыжники. Солнце сегодня точно улыбнулось Александру Субботину, как он и хотел.
Второй к финишу пришла любительская сборная госконтроля, третьими на лыжный пьедестал поднялись спортсмены из самого южного Брестского региона. Заезд за заездом эмоции не утихают, особенно когда Президент общается со зрителями. Наши управленцы если и соревнуются, то только на спортивных трассах. Все мы в одной команде, в команде Президента. И название ей – Беларусь.
Участвовали все высшие должностные лица. Какие впечатления остались после «Минской лыжни – 2022» – подробнее здесь.