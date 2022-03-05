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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба в XXI веке

05 марта 2022 19:44
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Новости Беларуси. В очередном матче НХЛ «Нью-Джерси» в гостях уступил «Рейнджерс» со счетом – 1:3. Егор Шарангович выходил в игру в первом звене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба в XXI веке-1

Всего белорусский форвард провел на льду 21 минуту 37 секунд, нанес 6 бросков, заблокировал 2 выстрела и не выиграл ни одного вбрасывания. Показатель полезности составил -1.

Шарангович сыграл больше всех из нападающих «дьяволов». Теперь в активе Егора 28 баллов в 49 поединках. В противостоянии было установлено интересное достижение. Голкипер «Рейнджерс» россиянин Игорь Шестеркин установил рекорд клуба в XXI веке. Для него эта победа стала 15-й домашней, в которой он отразил не менее 30 бросков.

# Хоккей # Егор Шарангович # Игорь Шестеркин # Фотофакт

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