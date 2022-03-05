Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба в XXI веке

Новости Беларуси. В очередном матче НХЛ «Нью-Джерси» в гостях уступил «Рейнджерс» со счетом – 1:3. Егор Шарангович выходил в игру в первом звене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего белорусский форвард провел на льду 21 минуту 37 секунд, нанес 6 бросков, заблокировал 2 выстрела и не выиграл ни одного вбрасывания. Показатель полезности составил -1.

Шарангович сыграл больше всех из нападающих «дьяволов». Теперь в активе Егора 28 баллов в 49 поединках. В противостоянии было установлено интересное достижение. Голкипер «Рейнджерс» россиянин Игорь Шестеркин установил рекорд клуба в XXI веке. Для него эта победа стала 15-й домашней, в которой он отразил не менее 30 бросков.