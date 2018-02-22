Биатлон на ОИ-2018: на кого рассчитывать белорусам на женской эстафете

Новости Беларуси. 22 февраля белорусские надежды на зимних Олимпийских играх вновь связаны с нашими биатлонистками, которые поспорят за медали в женской эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе гонки выступит Надежда Скардино, затем – Ирина Кривко. Третьей уйдет на дистанцию Динара Алимбекова, а на заключительном отрезке выступит лидер дружины Дарья Домрачева. Начало гонки в 14:15 по белорусскому времени.