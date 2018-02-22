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Биатлон на ОИ-2018: на кого рассчитывать белорусам на женской эстафете

22 февраля 2018 07:52
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Новости Беларуси. 22 февраля белорусские надежды на зимних Олимпийских играх вновь связаны с нашими биатлонистками, которые поспорят за медали в женской эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Биатлон на ОИ-2018: на кого рассчитывать белорусам на женской эстафете-1

  

На первом этапе гонки выступит Надежда Скардино, затем – Ирина Кривко. Третьей уйдет на дистанцию Динара Алимбекова, а на заключительном отрезке выступит лидер дружины Дарья Домрачева. Начало гонки в 14:15 по белорусскому времени.  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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