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Футбольные клубы Минской области ищут таланты

23 июля 2018 17:54
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Новости Беларуси. Ищем спортивные таланты. Футбольные клубы Минщины приглашают мальчиков в возрасте от 5 до 12 лет на спортивные тренировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?

Футбольные клубы Минской области ищут таланты-1

Занятия, как правило, проходят три раза в неделю на городских стадионах. Самые тщательные смогут дойти даже до детской футбольной премьер-лиги.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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