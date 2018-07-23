Футбольные клубы Минской области ищут таланты

Новости Беларуси. Ищем спортивные таланты. Футбольные клубы Минщины приглашают мальчиков в возрасте от 5 до 12 лет на спортивные тренировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?