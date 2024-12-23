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Белорусский фонд «Спешиал Олимпикс» провёл рождественский турнир по боулингу

23 декабря 2024 20:01
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И для тела, и для души. Белорусский фонд «Спешиал Олимпикс» провел рождественский турнир по боулингу. Традиционно в соревнованиях принимают участие люди с особенностями психофизического развития, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский фонд «Спешиал Олимпикс» провёл рождественский турнир по боулингу-2

Набралось 8 команд. В течение сезона юноши и девушки проявляли себя не только в данном виде спорта. Они активно играли в боччу, а также пробовали силы в интеллектуальных конкурсах. Этот старт в определенной мере подводил черту. Занять призовое место, естественно, хотели все. Однако в данном случае это было не главной целью. Участники получили возможность активно отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

Белорусский фонд «Спешиал Олимпикс» провёл рождественский турнир по боулингу-4

Ольга Томукевич, директор по развитию общественного объединения «Спешиал Олимпикс»:
Почему важно работать с этой аудиторией? Потому что мы все проживаем одну жизнь, и все мы должны быть одинаково счастливы. И у каждого для этого счастья должны быть условия, равные условия и равные возможности. И такие возможности сегодня предоставляются для наших ребят благодаря поддержке Президентского спортивного клуба. Ребята всегда счастливы принять участие в подобного рода мероприятиях. Это выезд в торговый центр. Это новые возможности пообщаться. Это новые возможности продемонстрировать себя, свои спортивные способности. Это возможность победить. Это возможность встретить своих друзей. Это возможность порадоваться за себя и за других.

Без призов не остался никто. А участники испытали искренние эмоции. Можно не сомневаться, что проекты фонда «Спешиал Олимпикс» будут продолжены и в 2025-м.

# Государственная политика # Ольга Томукевич

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