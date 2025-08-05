Футболисты «Немана» проведут первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций

Сегодня, 5 августа, футболисты гродненского «Немана» проведут первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник не из простых – фарерский «Клаксвик». Эта дружина, которая была чемпионом своей страны 21 раз. Но и подопечные Игоря Ковалевича доказали, что готовы оказать достойное сопротивление, уверенно преодолев два раунда отбора. Сначала наши парни оставили не у дел армянский «Урарту», а затем прошли словацкий «Кошице».

Удастся ли белорусскому представителю в еврокубковой борьбе продлить победную серию – узнаем ближе к полуночи. Старт противостояния в 21:45 по минскому времени. Ответная встреча состоится 14 августа в Венгрии. Сильнейшего по итогам двухматчевого противостояния уже ждет статусный «Райо Вальекано» из Испании.