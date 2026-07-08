17 коллективов претендуют на главный трофей турнира «Золотая ракетка»

Проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации тенниса «Золотая ракетка» с каждым годом становится более востребованным и популярным среди ребят до 12 лет. В этом сезоне на главный трофей претендуют 17 коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первую очередь это обусловлено уникальным регламентом турнира, где юные спортсмены получают большой соревновательный опыт, как личный, так и командный. Ребята имеют возможность на каждом этапе проводить максимальное количество игр, иногда это 12 поединков – в зависимости от количества команд. Те, кто достигают финальной стадии, записывают в свой актив 27 встреч. На протяжении турнира все участники «Золотой ракетки» собирают и рейтинговые очки.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

По итогам года игроки получают больше рейтинговых очков. У нас с каждым годом количество команд растет, то есть заинтересованность есть. Появляются новые команды, которые еще не принимали участие в прошлых розыгрышах. Это показывает, что есть интерес среди школ. Чтобы их дети принимали участие и играли как можно больше матчей. Все играют с желанием, борются. Даже вот утешительные турниры, а матчи достаточно упорные.

В воскресенье два сильнейших квартета поспорят за места в финале. В прошлом году победа досталась столичной дружине Республиканского центра олимпийской подготовки.