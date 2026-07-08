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Детский турнир по теннису «Золотая ракетка» движется к финалу

08 июля 2026 17:34
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Проект Президентского спортивного клуба «Золотая ракетка» с каждым годом становится все более популярным. В этом сезоне в заявочных протоколах уже 17 команд из разных регионов Беларуси.

Какой формат соревнований и для чего на корт выходят юные теннисисты – расскажем в программе «СТВ-Спорт».

Детский турнир по теннису «Золотая ракетка» движется к финалу-2

Уже четвертый год кряду турнир проходит в обновленном формате, где участники ведут командную борьбу по круговой системе. Таким образом на каждом этапе ребята имеют возможность сыграть максимальное количество игр, а это от 9 до 12 – в зависимости от количества дружин. Колоссальная игровая практика. На кортах столичного ГЦОРа 8 июля развернулась борьба за позиции в нижней части турнирной таблицы.

Подробнее в видео.

# Теннис

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