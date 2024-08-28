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Стартовали мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу

28 августа 2024 20:09
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Мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу официально стартовали. В первый день в каждом первенстве состоялось по два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовали мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу-1

В первом туре никаких сенсаций зафиксировано не было. Так, БГУФК-СКА дома уступил «Гомелю». Фарм «армейцев» имеет определенные амбиции. Однако исполнительского мастерства молодым ребятам пока недостаточно. Приезжие гандболисты обеспечили себе небольшое преимущество по итогам первой половины. А после антракта его едва не растеряли. Но «Гомель» все-таки дотерпел – 35:34.

В другом матче была не менее яркая и серьезная борьба. Это «Кронон» и «Машека» никак не могли выявить сильнейшего. В итоге на последней секунде коллектив из Могилева добыл викторию – 22:21. 

Стартовали мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу-3

В женском первенстве также обошлось без неожиданностей. «Гомель» планомерно наращивал превосходство над «Березиной». Результат, по сути, был сделан еще до перерыва. За второй отрезок разница стала практически двукратной. Финальные цифры – 48:25 в пользу фаворита. По схожему сценарию развивались события в противостоянии БНТУ-БЕЛАЗа и его фарма. Естественно, верх взял наш женский флагман. Разрыв соответствующий – 41:21. 

# Гандбол

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