Стартовали мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу

Мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу официально стартовали. В первый день в каждом первенстве состоялось по два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом туре никаких сенсаций зафиксировано не было. Так, БГУФК-СКА дома уступил «Гомелю». Фарм «армейцев» имеет определенные амбиции. Однако исполнительского мастерства молодым ребятам пока недостаточно. Приезжие гандболисты обеспечили себе небольшое преимущество по итогам первой половины. А после антракта его едва не растеряли. Но «Гомель» все-таки дотерпел – 35:34.

В другом матче была не менее яркая и серьезная борьба. Это «Кронон» и «Машека» никак не могли выявить сильнейшего. В итоге на последней секунде коллектив из Могилева добыл викторию – 22:21.