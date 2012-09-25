Прославленный футболист Роналдо худеет с помощью реалити-шоу

Новости Бразилии. Прославленный бразильский футболист Роналдо будет бороться с лишним весом в эфире одного из бразильских телеканалов в реалити-шоу «Fantastico». Для Зубастика составлена индивидуальная диета, а также разработан цикл упражнений. За три месяца Роналдо сбросит 30 килограммов, обещают медики.

В прошлом году проблемы с лишним весом вынудили двукратного чемпиона мира завершить профессиональную спортивную карьеру. К тому же Роналдо начал курить и, когда весы показали 118 килограммов, он перешёл в решительную атаку. К слову, рост спортсмена – 183 см.

Роналдо, бразильский футболист:

Я нахожусь в плохих отношениях с весами. В последнее время мне не нравится то, что я вижу на весах. Это проблема. В своей жизни я прошел немало испытаний, и предстоящий вызов тоже будет не из легких. Множество людей страдало от этого и поймет меня. Но я настроен по-боевому. Я рад, что приму участие в этой программе, потому что я хочу похудеть. Это мой стимул. Я буду упорно работать и не сдамся, пока не достигну рекомендуемого веса.

Как сообщает испанское издание ABC, в декабре экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии 35-летний Роналдо планирует принять участие в благотворительном матче, организованным Зинедином Зиданом.

Марсиу Аталла, тренер Роналдо по физической подготовке:

Выбор пал на Роналдо, чтобы показать людям, что человек не может смириться с этой проблемой.