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БАТЭ одержал победу в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов

07 августа 2018 19:36
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Новости Беларуси. Один шаг в сторону плей-офф квалификации Лиги чемпионов,сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борисовский «БАТЭ» в гостях добыл очень тяжелую победу над «Карабахом». «Желто-синие» очень хорошо провели первые тридцать минут, а затем смогли открыть счет. Ошибкой хозяев в обороне воспользовались Сигневич и Драгун. Первый сделал навес во вратарскую, а второй замкнул передачу 1:0.

Во втором тайме азербайджанская команда завладела инициативой, и старалась хотя бы сравнять счет. Но БАТЭ выстоял и увозит из Баку очень нужную победу. Теперь противостояние переезжает на «Борисов-Арену». Ответный матч пройдет 14 августа.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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