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Футболисты Англии впервые вышли в финал чемпионата Европы

08 июля 2021 08:27
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Сборная Англии становится вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. Во втором поединке полуфинала им удалось одолеть команду Дании со счетом 2:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футболисты Англии впервые вышли в финал чемпионата Европы-1

Несмотря на статус аутсайдера, в этом поединке первый гол все же остался за футболистами «алой гвардии». Мощным ударом со штрафного отличился Дамсгорд. Правда, уже спустя 9 минут капитан датчан срезал мяч в собственные ворота и цифры на табло сравнялись.

Футболисты Англии впервые вышли в финал чемпионата Европы-4

Основного времени командам не хватило, а в экстратаймах сильнее все же оказались англичане. Кэп «трех львов» не сумел забить с 11 метров, но спустя секунду вторым ударом записал взятие ворот в свой актив. Финал Евро состоится 11 июля на Уэмбли.

# Футбол # Миккель Дамсгорд # Гарри Кейн # Фотофакт

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