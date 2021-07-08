Футболисты Англии впервые вышли в финал чемпионата Европы

Сборная Англии становится вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. Во втором поединке полуфинала им удалось одолеть команду Дании со счетом 2:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сборная Англии становится вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. Во втором поединке полуфинала им удалось одолеть команду Дании со счетом 2:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на статус аутсайдера, в этом поединке первый гол все же остался за футболистами «алой гвардии». Мощным ударом со штрафного отличился Дамсгорд. Правда, уже спустя 9 минут капитан датчан срезал мяч в собственные ворота и цифры на табло сравнялись.
Основного времени командам не хватило, а в экстратаймах сильнее все же оказались англичане. Кэп «трех львов» не сумел забить с 11 метров, но спустя секунду вторым ударом записал взятие ворот в свой актив. Финал Евро состоится 11 июля на Уэмбли.