Футболисты Англии впервые вышли в финал чемпионата Европы

Сборная Англии становится вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. Во втором поединке полуфинала им удалось одолеть команду Дании со счетом 2:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на статус аутсайдера, в этом поединке первый гол все же остался за футболистами «алой гвардии». Мощным ударом со штрафного отличился Дамсгорд. Правда, уже спустя 9 минут капитан датчан срезал мяч в собственные ворота и цифры на табло сравнялись.