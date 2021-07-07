В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

Новости Беларуси. В первый соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, на который заявились 27 пар, состоялась манежная езда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В первый соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, на который заявились 27 пар, состоялась манежная езда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В категории двух звезд промежуточный протокол возглавляет 17-летняя воспитанница РЦОПа по конному спорту Полина Михайловская на лошади Этвих. В предолимпийской программе три звезды лидерство захватили Валерия Сушинская и ее четвероногий напарник Гленвеле. Напомним, в манежной езде программа длится 4,5 минуты, пара должна выполнить 24 специальных элемента в определенном порядке.
Наталья Рубашко, судья соревнований:
Здесь, конечно, обращается внимание на то, как лошадь подчиняется всаднику, потому что элементы не очень сложные (исходя из этого уровня сложности). Допустим, в трех звездах у них главный элемент – это простая перемена ноги, а также всевозможные боковые движения.
Мы не уступаем по уровню европейским всадникам. Но дело в том, что конкуренция действительно очень серьезная, и завоевать и как-то утвердиться именно в призовых местах очень сложно. Но мы к этому стремимся. Тем более, если говорить о троеборье, это все-таки сложный вид спорта, где определяющими являются именно полевые испытания, которые будут в пятницу.
В программе отечественного турнира в пятницу (9 июля) состоится кросс, ну а в субботу (10 июля) – финал-конкур, после чего определятся победители. Этот старт является этапом подготовки к сезону 2021-2022 и квалификацией на чемпионат мира следующего года, а также юношескую и юниорскую Европу-2022.