В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

Новости Беларуси. В первый соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, на который заявились 27 пар, состоялась манежная езда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории двух звезд промежуточный протокол возглавляет 17-летняя воспитанница РЦОПа по конному спорту Полина Михайловская на лошади Этвих. В предолимпийской программе три звезды лидерство захватили Валерия Сушинская и ее четвероногий напарник Гленвеле. Напомним, в манежной езде программа длится 4,5 минуты, пара должна выполнить 24 специальных элемента в определенном порядке.

Наталья Рубашко, судья соревнований:

Здесь, конечно, обращается внимание на то, как лошадь подчиняется всаднику, потому что элементы не очень сложные (исходя из этого уровня сложности). Допустим, в трех звездах у них главный элемент – это простая перемена ноги, а также всевозможные боковые движения.

Мы не уступаем по уровню европейским всадникам. Но дело в том, что конкуренция действительно очень серьезная, и завоевать и как-то утвердиться именно в призовых местах очень сложно. Но мы к этому стремимся. Тем более, если говорить о троеборье, это все-таки сложный вид спорта, где определяющими являются именно полевые испытания, которые будут в пятницу.