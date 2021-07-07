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Футбол. «Лудогорец» в первом раунде Лиги чемпионов обыграл «Шахтёр»

07 июля 2021 20:30
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Новости Беларуси. Первый блин комом. Солигорский «Шахтер» уступил на выезде болгарскому «Лудогорцу», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча проходила на стадионе в Разграде.

Футбол. «Лудогорец» в первом раунде Лиги чемпионов обыграл «Шахтёр»-1

Хозяева больше владели мячом и на протяжении всей игры имели несколько возможностей открыть счет. Однако получилось это лишь в компенсированное время на исходе встречи.

На 92-й минуте Мавис Чибота делает хороший пас, а Калу Оливейра-Соуза находится в идеальной позиции, чтобы отправить мяч в сетку. 1:0 – «Лудогорец» минимально обыгрывает «Шахтер».

Ответная встреча между командами состоится 13 июля в сербском Белграде.

# Футбол Беларуси # Мавис Чибота # Калу Оливейра-Соуза # Фотофакт

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