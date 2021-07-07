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Белорусский игрок в настольный теннис Владимир Самсонов объявил о завершении карьеры

07 июля 2021 20:07
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Новости Беларуси. Белорусский игрок в настольный теннис Владимир Самсонов объявил о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский игрок в настольный теннис Владимир Самсонов объявил о завершении карьеры-1

45-летний спортсмен в 2021 году должен был выступить на седьмой для себя Олимпиаде, однако из-за полученной ранее травмы атлет не успел восстановиться к Играм и принял решение не лететь в Токио.

Несмотря на возраст, Владимир до сих пор в мировом топе. Он является 29-й ракеткой мира. За всю карьеру Самсонов неоднократно становился призером чемпионатов мира, трижды выигрывал Кубок мира. С 1998 по 2000 годы занимал первое место в мировом рейтинге.

# Настольный теннис # Фотофакт

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