Белорусский игрок в настольный теннис Владимир Самсонов объявил о завершении карьеры

45-летний спортсмен в 2021 году должен был выступить на седьмой для себя Олимпиаде, однако из-за полученной ранее травмы атлет не успел восстановиться к Играм и принял решение не лететь в Токио.

Несмотря на возраст, Владимир до сих пор в мировом топе. Он является 29-й ракеткой мира. За всю карьеру Самсонов неоднократно становился призером чемпионатов мира, трижды выигрывал Кубок мира. С 1998 по 2000 годы занимал первое место в мировом рейтинге.