Арина Соболенко попрощалась с теннисным тысячником в Индиан-Уэллсе. Вторая ракетка мира завершила борьбу всего лишь на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дальше нашу приму не пустила Эмма Наварро. Интересно, что во многих компонентах сильнее была белоруска. Но реализация брейк-поинтов явно хромала – два из шести. А вот американка свои шансы использовала сполна. Финальный результат – 6:3, 3:6, 6:2 в пользу хозяйки кортов. Таким образом, Соболенко не смогла защитить очки, добытые годом ранее.