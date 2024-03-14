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Арина Соболенко попрощалась с теннисным тысячником в Индиан-Уэллсе

14 марта 2024 12:37
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Арина Соболенко попрощалась с теннисным тысячником в Индиан-Уэллсе. Вторая ракетка мира завершила борьбу всего лишь на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко попрощалась с теннисным тысячником в Индиан-Уэллсе-1

Дальше нашу приму не пустила Эмма Наварро. Интересно, что во многих компонентах сильнее была белоруска. Но реализация брейк-поинтов явно хромала – два из шести. А вот американка свои шансы использовала сполна. Финальный результат – 6:3, 3:6, 6:2 в пользу хозяйки кортов. Таким образом, Соболенко не смогла защитить очки, добытые годом ранее.

# Теннис # Арина Соболенко

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