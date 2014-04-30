Футболист Андрей Аршавин тайно женился?!

Новости России. Футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин решил узаконить отношения со своей подругой.

Как пишет «Комсомольская правда», футболист, который продолжает делить имущество с бывшей гражданской супругой Юлией Барановской, собирается вступить в брак или уже сделал это в тайне от общественности.

Во время открытой тренировки на стадионе «Петровский» болельщики заметили на безымянном пальце правой руки Аршавина обручальное кольцо.

Избранницей Аршавина стала 31-летняя петербурженка Алиса Казьмина. Она воспитывает двоих детей от первого брака.

Впервые на публике Алиса и Андрей появилась осенью прошлого года на премьере фильма «Сталинград».

Тем временем, отношения Аршавина и матери его троих несовершеннолетних детей, так и остаются невыясненными. Новость о том, что Андрей Аршавин после девяти лет отношений расстался с гражданской женой – Юлией Барановской, появились в конце 2012 года. Она с двумя детьми, на пятом месяце беременности осталась одна.

Судебные тяжбы продолжаются вот уже без малого два года.

Недавно суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с Андрея Аршавина алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере пятидесяти процентов дохода футболиста. Однако с этим решением футболист предпочел не согласиться, а это означает, что судебные разбирательства продолжаются.

Юлия Барановская, экс-супруга Андрея Аршавина, мать его детей:

Андрей Аршавин судится не против меня. Мне от него ничего не надо. Наш брак не был зарегистрирован, и мне по закону ничего не положено. Но дети не должны быть обделены, именно поэтому я и подала в суд. И суд принял решение строго по закону — в пользу детей. А то, что он опротестовал решение суда, означает лишь одно: он судится против своих детей!!!